Четыре человека погибли на дорогах Тюменской области за минувшие сутки

| Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области | Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Обострение аварийной обстановки на дорогах Тюменской области зарегистрировано 15 августа, сообщает пресс-служба областной ГИБДД. За сутки произошло 16 ДТП, погибли 4 человека, 26 ранены, в том числе семь детей.

Сразу три аварии произошло на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. ДТП унесли жизнь трех человек, 10 получили ранения.

На 397 километре дороги на Ханты-Мансийск столкнулись "Тойота Рав 4" и "Хендэ". По предварительным данным, 43-летний водитель "Тойоты" выехал на встречную полосу. В итоге ранены шесть человек: водитель "Тойоты", его 47- летняя супруга и 12- летняя дочь из Сургута. В "Хендэ" пострадали 51-летний водитель, его 42-летняя супруга и 16 летний сын, жители Лянтора. Семья из Сургута возвращалась из отпуска, семья из Лянтора только ехала на отдых. Еще две семьи из Югры пострадали в ДТП в Уватском районе.

Госавтоинспекция Тюменской области призывает водителей быть аккуратнее на дорогах, избегать опасных маневров и чаще отдыхать.