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Тюменцы сплели для бойцов СВО "браслеты выживания"

Общество, 16:47 16 августа 2024

Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Мастер-класс по изготовлению армейских браслетов организовал коллектива тюменского детского сада №172 на выставке трофейной техники НАТО "Сила V правде - гордость и победа".

Такие браслеты используются не в качестве украшения. Плетут их из паракорда - прочного полимерного шнура, который широко распространен в парашютном спорте. Боец может постоянно носить его с собой - на руке или карабине, и воспользоваться им в неожиданной ситуации. Например, если попадет в засаду, глубоко провалится, окажется один без товарищей или без рюкзака. Поэтому такие изделия еще называют "браслетом выживания".

"Он компактен, удобен, расплетается за секунды и превращается в веревку длиной около 5 метров. Ее можно использовать для перетягивания патронов, транспортировки раненых при отсутствии строп и носилок, в качестве жгута на рану, троса для саперной кошки и многого другого. Уверены, что браслеты, изготовленные нами с теплом и молитвой, будут беречь наших ребят и напоминать о том, что их помнят, любят и ждут дома", - рассказала заведующая детским садом №172 Юлия Селиверстова.

Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Для коллектива учреждения это не первый мастер-класс, организованный в помощь участникам спецоперации. На систематической основе активисты формируют гуманитарные грузы, пишут бойцам письма поддержки, плетут маскировочные сети, мастерят окопные свечи и комплекты "сухого душа".

Евгения Шевцова

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# мастер-класс , помощь , СВО

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