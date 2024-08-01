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Ишимцы собрали партию гуманитарной помощи для Курской области

Общество, 17:42 16 августа 2024

Пресс-служба администрации Ишимского района | Фото: Пресс-служба администрации Ишимского района

Все 22 поселения Ишимского района включились в общую работу по формированию гуманитарного конвоя для пострадавших в Курской области, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Мы оперативно объявили о том, что необходимо оказать гуманитарную помощь, собрать предметы первой необходимости, и на наш призыв откликнулись не только организации, которые находятся на территории района, но и предпринимательское сообщество, учреждения социальной сферы, неравнодушные жители", - рассказал глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

Поддержку соотечественникам оказывают все муниципалитеты региона. Две 10-тонные машины уже отправились к месту назначения, еще одна уйдет в ближайшие дни.

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# гуманитарная помощь , Ишимский район , Курская область , Сергей Ломовцев

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