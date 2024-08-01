Дмитрий Артюхов: когда Тюмень, Югра и Ямал вместе, невозможное возможно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Когда Тюмень и Ямал вместе, невозможное возможно. Так было в самом начале Тюменской области, когда руками тружеников был создан промышленный комплекс. Об этом заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на торжестве в честь 80-летия Тюменской области.

"В считанные десятилетия здесь построены города, промыслы. Это создало страну как энергетическую державу. Это продолжается и сейчас", - сказал губернатор. Он поделился, что во время посещения бойцов Ямала на специальной военной операции, солдат рассказал ему, кто рядом с ним на передовой. В числе бойцов из Владивостока и других регионов по его словам были и наши: "Наши, тюменцы".

"Как в настоящей семье мы живём все эти годы. Хочется, чтобы это все продолжалось и в будущем. Уверен, что это настоящая дружба, когда чувствуешь плечо друга, а он твое", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Он также сообщил, что в качестве подарка к юбилею области приглашает целый самолёт детей юга Тюменской области посетить Ямал. Они познакомятся с уникальной культурой и природой Крайнего Севера.

Оксана Корнеенкова