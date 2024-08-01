Владимир Якушев: выставку трофейной техники НАТО представят в Югре и на Ямале

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Выставку трофейной техники стран НАТО "Сила V правде – гордость и победа" увидят жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Об этом сказал полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев после осмотра передвижной экспозиции в Тюмени.

16 августа для губернатора Тюменской области Александра Моора и полпреда президента Российской Федерации в УФО провели экскурсию по выставке, расположенной на ул. Максима Горького.

Владимир Якушев напомнил, что эта выставка — совместный проект Центрального военного округа, полпредства в Уральском федеральном округе и правительств регионов. Помимо самих трофеев экспозиция включает в себя интересные активности. Как отметил Владимир Якушев, в этой части каждый регион проявил себя. На площадке в Тюменской области Тюменское высшее военно-инженерное командное училище выставило российские боевые машины, демонстрируется современное вооружение.

Экскурсию в шатре "Единой России" и "Молодой гвардии" для гостей провел федеральный координатор "Молодой гвардии Единой России" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев. Он рассказал о проектах общественной организации, о патриотической кампании "Мы помним", игре "Битва за Родину". Здесь проводят уроки мужества и занятия по тактической медицине. Побеседовали Александр Моор и Владимир Якушев и с представителями мобильного пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного рядом.

Ознакомившись со всей экспозицией, полпред заявил, что в плане организации все сделано достаточно интересно, грамотно.

"Пройдя по выставке, получил удовольствие. Если говорить о проекте в целом, он очень удачный. У Центрального военного округа есть планы по открытию выставки в Сибирском федеральном округе. Мы уже договорились, что после экспозиция вернется к нам и проедет уже по нашим северным территориям — Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам", — добавил Владимир Якушев.

По его словам, все хотят знать, с чем сегодня сталкиваются бойцы на передовой. С одной стороны, это современная техника, с другой — России есть, что противопоставить. Несмотря на все заявления, что эта техника неубиваемая, видно, что она точно поражается, заключил полпред.

Выставка трофейной техники стран НАТО "Сила V правде – гордость и победа" вызвала небывалый интерес у жителей и гостей Тюменской области. В первый день работы, 5 августа, ее посетили 18 тыс. 800 человек. Число стало новым рекордом посещаемости. За первую неделю на ней побывали более 120 тыс. человек.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, высокие показатели посещаемости были ожидаемыми. Рассчитывали больше на интерес молодежи, но выставка привлекла внимание людей разных возрастов.

"Мои родители увидели информацию об этой выставке по телевизору. Посетили ее буквально в первые дни работы, были сильно впечатлены. Выставка, безусловно, очень интересная. Думаю, за оставшееся время работы точно побьем рекорды по посещаемости", — сказал глава региона.

Александр Моор подчеркнул, что на выставке представлена не только побитая вражеская техника, но и палатки, связанные с деятельностью регионального центра "Аванпост". Это важный элемент патриотической работы. "Аванпост" больше 30 лет занимаемся военно-патриотическим воспитанием. Здесь не только готовят к службе в армии, центр стал местом для подготовки инструкторов для других регионов. Так, на базе "Аванпоста" уже два года работает филиал федерального центра "Воин".

17 августа — последний день работы экспозиции "Сила V правде – гордость и победа". Посетить ее тюменцы и гости города смогут с 10 до 18 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова