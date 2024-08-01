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Владимир Якушев и Александр Моор осмотрели выставку героев спецоперации

Общество, 11:15 17 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Волонтерский центр Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" посетили полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, врио секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Они осмотрели выставку героев СВО, которую подготовили юные художники, пообщались с волонтерами.

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Ежедневно в волонтерском центре плетут маскировочные сети, которые передают участникам специальной военной операции. В ближайшее время здесь начнут работать курсы по медико-социальной реабилитации участников спецоперации.

Здесь также открыт пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области, сообщает информационный центр правительства региона.

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# Александр Моор , Владимир Якушев , Союз женщин России

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