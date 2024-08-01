Владимир Якушев и Александр Моор осмотрели выставку героев спецоперации

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Волонтерский центр Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" посетили полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, врио секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Они осмотрели выставку героев СВО, которую подготовили юные художники, пообщались с волонтерами.

Ежедневно в волонтерском центре плетут маскировочные сети, которые передают участникам специальной военной операции. В ближайшее время здесь начнут работать курсы по медико-социальной реабилитации участников спецоперации.

Здесь также открыт пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области, сообщает информационный центр правительства региона.