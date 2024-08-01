Нижнетавдинцев научили оказывать первую доврачебную помощь на водоемах

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

110 детей и их родителей из Нижнетавдинского района узнали как безопасно вести себя на воде. Мастер-классы по первой доврачебной помощи на водоемах провели тюменские студенты-спасатели в рамках проекта "Безопасный водоем".

Организаторы проекта Людмила Куксгаузен и Светлана Кузнецова вместе с добровольцами Тюменского регионального отделения ВСКС рассказали об основных средствах спасения пострадавших и правилах их использования. Участников события научили оказывать первую доврачебную помощь утопающему. Школьники пробовали свои силы под наблюдением опытных студентов.

В завершение каждый получил брошюры с информацией об основных правилах поведения на воде.

"Безопасность на воде — это не только знание правил поведения, но и развитие ответственности за собственную жизнь и жизнь окружающих. Мы надеемся, что с помощью реализации подобных проектов, получится снизить число несчастных случаев и сформировать у младшего поколения культуру безопасного поведения на воде, которая станет основой их ответственного поведения в будущем", — рассказала организатор проекта "Безопасный водоём" Светлана Кузнецова.

Основная часть проекта, состоящая из серии мастер-классов по первой доврачебной помощи на воде, уже прошла. Сейчас организаторы создают "Родительский патруль" для патрулирования водных объектов Нижней Тавды, сообщает tmn.aif.ru.