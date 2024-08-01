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20 победителей викторины "Хочу в Тюмень" знакомят с регионом

Общество, 13:14 17 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

20 победителей викторины "Хочу в Тюмень" знакомятся с достопримечательностями Тюменской области. Туристическая группа из разных регионов страны уже прогулялись по пешеходной улице Дзержинского и тюменской набережной, посетили Свято-Троицкий мужской монастырь.

Также для них организовали экскурсию по инфопарку "Тюменская область, я люблю тебя!"

"Мы были на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве, посвященной регионам. Честно говоря, никогда не думали, что что-то выиграем. Просто вот приняли участие, ответили на вопросы. И вот мы здесь, и очень рады, что так случилось!", – поделился москвич Матвей Кошевой.

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Всего участниками викторины стали более 24 тыс. человек, сообщает информационный центр правительства региона. Во втором этапе с помощью генератора случайных чисел среди них разыграли 27 трехдневных туров "В Сибирь по своей воле" на двоих.

Благодаря выставке-форуму "Россия" Тюменскую область посетили 54 человека из Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Смоленска, Калининграда, Ноябрьска, Екатеринбурга и Республики Саха (Якутия).

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# ВДНХ , викторина , достопримечательности , инфопарк «Я люблю тебя , туристы

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