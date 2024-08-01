В селе Горьковка Тюменского района восстанавливают парк

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Парк в с. Горьковка Тюменской области восстановят к 100-летию села, в 2028 году. Территория сквера составляет 53 тыс. кв.м, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Дарят новую жизнь полувекововой роще, история которой началась 50 лет назад, сами жители. В июне сотрудники администрации и все неравнодушные жители вышли на уборку парка. В августе этого года прошел уже третий субботник. Скосили сорную растительность, собрали мусор, спилили лишнюю поросль и ветхие деревья. К субботнику подключились семьи, подростки и ветераны, волонтеры.

Напомним, что в 1974 году руководство совхоза "Рощинский" решило создать зону отдыха, засадить деревьями, сделать беговую дорожку и футбольное поле. Разработали план парка, закупили саженцы рябины и березы у лесничества, а другие растения - из питомника "Луговое". Комсомольцам было поручено посадить центральную аллею из берез. Парк тогда стал местом проведения всех сельских мероприятий, соревнований и праздников.