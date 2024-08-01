  • 17 августа 202417.08.2024суббота
  • USD88,9062
    EUR97,8390
  • В Тюмени 14..16 С 0 м/с ветер южный

В селе Горьковка Тюменского района восстанавливают парк

Общество, 18:47 17 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Парк в с. Горьковка Тюменской области восстановят к 100-летию села, в 2028 году. Территория сквера составляет 53 тыс. кв.м, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Дарят новую жизнь полувекововой роще, история которой началась 50 лет назад, сами жители. В июне сотрудники администрации и все неравнодушные жители вышли на уборку парка. В августе этого года прошел уже третий субботник. Скосили сорную растительность, собрали мусор, спилили лишнюю поросль и ветхие деревья. К субботнику подключились семьи, подростки и ветераны, волонтеры.

Напомним, что в 1974 году руководство совхоза "Рощинский" решило создать зону отдыха, засадить деревьями, сделать беговую дорожку и футбольное поле. Разработали план парка, закупили саженцы рябины и березы у лесничества, а другие растения - из питомника "Луговое". Комсомольцам было поручено посадить центральную аллею из берез. Парк тогда стал местом проведения всех сельских мероприятий, соревнований и праздников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# парки , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 17.08.2024В селе Горьковка Тюменского района восстанавливают парк
18:11 17.08.202411 тюменцев получили благодарности за вклад в борьбе с паводком
17:50 17.08.2024Дни Ишима и Ишимского района проходят у инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!"
17:38 17.08.2024Тюменский врач выявила у пациента на ранеей стадии редкую форму рака