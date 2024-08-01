Школа для пациентов с сахарным диабетом работает в тюменской поликлинике №4

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Школа для пациентов с сахарным диабетом работает в городской поликлинике №4 Тюмени. Её прошли уже 68% пациентов из диспансерной группы. Специалисты отмечают, что у порядка 35% из них уже наблюдается явная положительная динамика уровней гемоглобина и сахара в крови. Кому-то для стабилизации состояния требуется больше времени.

Контроль – единственный способ избежать осложнений при диабете, в школе здоровья врачи готовы научить пациентов жить по-новому. Прийти может также любой желающий пациент поликлиники № 4 и присоединиться к группе по адресу ул. Максима Горького, 39, кабинет №29, по будням в 12 часов 30 минут, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Формат школы особенный – пациенты приходят по записи: их направляют и врачи-терапевты, и узкие специалисты. Это дисциплинирует наших жителей, они подходят с большей ответственностью, не пропускают и в рамках цикла занятий получают всю важную информацию. Наибольший акцент мы делаем на принципах жизни, контроле за питанием, а также соблюдении терапии. Приверженность к лечению имеет огромное значение", - рассказала врач-эндокринолог Ольга Старкова.