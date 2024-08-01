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Тюменцы лояльны к обязанностям вне должностной инструкции

Общество, 12:11 18 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

6 из 10 работающих жителей Тюмени лояльны к обязанностям вне должностной инструкции и не требуют оплаты за их выполнение. Такие данные опроса опубликовали специалисты сервиса SuperJob.

4 из 10 тюменцев считают, что поручения их руководителей часто выходят за рамки их должностных обязанностей. Ещё столько же говорят, что иногда работают за рамками функционала.

25-летние наблюдения экспертов SuperJob за перечнем должностных обязанностей в вакансиях, позволяют утверждать: в эпоху тотальной цифровизации должностные инструкции требуют пересмотра чуть ли не ежегодно.

"Лишь немногим сегодня повезло иметь устоявшиеся описания трудовых функций. Большинству приходится работать, не обращая внимания на формальности", - отмечают эксперты.

На дополнительные поручения руководства 75% жителей Тюмени соглашаются. 61% — безвозмездно, 14% — только за дополнительную оплату. Отказывает начальству только 15% опрошенных.

Лучше разбираются в вопросе, что относится к их обязанностям, а что нет, — горожане с зарплатой от 100 тыс. рублей: они чаще всего работают за доплату.



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