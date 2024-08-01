Две машины тюменской гуманитарной помощью прибыли в Курскую область

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Машины с собранной в Тюмени гуманитарной помощью прибыли в Курскую область. Тюменское региональное отделение “Единой России” отправило раскладушки, постельное бельё и другие необходимые вещи и продукты.

Обе машины, в каждой из которой 10 тонн гуманитарной помощи, прибыли в Курскую область. В ближайшее время всё будет передано жителям.

“Сейчас формируется третья машина. Все, кто хочет поддержать жителей Курской области, может обратиться в Штаб общественной поддержки”, - сообщила руководитель Штаба Ольга Швецова.

Штаб общественной поддержки "Единой России" работает по адресу ул. Водопроводная, 36/3 с 8 до 20 часов без выходных.