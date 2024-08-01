Еще две экоточки для изучения растений открыли в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две дополнительные экологические точки - делянки с метеостанциями - открыли в д. Казарово Тюменского района и д. Забошное Армизонского района. Здесь проводится анализ особенностей роста и развития образцов исследуемых культур с карбонового полигона в Нижнетавдинском районе.

Это необходимо для изучения генетического разнообразия культурных растений, сообщила корреспонденту "Тюменской линии" заведующая кафедрой ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Нина Боме. По ее словам, юг области разнообразен и контрастен. Места отличаются по теплообеспеченности, по влагообеспеченности, зимним условиям и многим другим факторам. Сейчас, благодаря трем действующим точкам, расположенным в подтаежной зоне, северной и южной лугостепях, появилась возможность расширить исследования.

"Тот материал, что мы создали или подобрали, пластичен, его нужно поместить в разные условия. И по одной и той же методике на разных почвах увидеть его потенциал, чтобы понять, надо ли его дорабатывать или все хорошо и можно двигаться дальше", - пояснила она.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Весной ученые для сравнения высадили в трех местах зерновые и зернобобовые культуры: ячмень, овес, пшеница, сою и гречиху. Как рассказал аспирант кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ШЕН ТюмГУ Денис Базюк, исследования проводят с помощью классических и современных методов. Помимо этого, везде установлены метеостанции, чтобы видеть, как и в каких условиях развиваются растения.

"После полевого исследования или параллельно мы проводим изучение в лабораторных условиях. В том числе фотографирование и видеосъемку возбудителей болезней, производство срезов у растений, чтобы глубже взглянуть на их структуру", - добавил биолог.

Если данные по испытаниям подтвердятся, то в следующем году тюменские ученые увеличат делянки, чтобы высадить испытываемые образцы на большей площади.

Напомним, что на карбоновом полигоне тюменские биологи в этом году изучают более 600 вариантов растений.

Виктория Макарова