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Более 600 раз экстренно выезжали сотрудники скорой в выходные

Общество, 14:48 19 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 192 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи скорой в выходные 17-18 августа.

В экстренной форме поступило 608 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 565 пациентов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Если состояние не представляет угрозы жизни (повышение артериального давления, температура, боль в пояснице и др.), такие вызовы традиционно передают в поликлиники по месту жительства. За выходные подобных случаев было 580.

73 обратившихся врачи оперативного отдела проконсультировали удаленно - выезда медбригады не потребовалось.

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