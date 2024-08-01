Более 600 раз экстренно выезжали сотрудники скорой в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 192 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи скорой в выходные 17-18 августа.

В экстренной форме поступило 608 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 565 пациентов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Если состояние не представляет угрозы жизни (повышение артериального давления, температура, боль в пояснице и др.), такие вызовы традиционно передают в поликлиники по месту жительства. За выходные подобных случаев было 580.

73 обратившихся врачи оперативного отдела проконсультировали удаленно - выезда медбригады не потребовалось.