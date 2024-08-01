В Тюменской области оценят запасы водных биоресурсов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 700 млн рублей на развитие рыбохозяйственного комплекса выделило правительство Российской Федерации. Федеральное финансирование позволит организовать экспедиции по оценке запасов водных биоресурсов в Тюменской, Вологодской, Архангельской, Ленинградской областях в Республиках Коми и Карелия, в Ямало-Ненецком автономном округе и на озере Байкал, сообщает пресс-служба правительства России.

Экспедиционные исследования водных биоресурсов необходимы для оценки запасов биоресурсов, формирования научных прогнозов их вылова, подготовки рекомендаций, направленных на обеспечение вылова, необходимого для стабильной работы рыбохозяйственной отрасли.

"Рассчитываем, что такие меры будут способствовать укреплению нашего суверенитета в науке и технологиях и повышению качества подготовки молодых специалистов для рыбохозяйственного комплекса страны", – сказал председатель правительств Российской Федерации Михаил Мишустин.

Остальную часть финансирования направят на проведение капитального и текущего ремонта в филиалах Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, что позволит обновить помещения для выполнения научно-исследовательских работ, и на проведение капитального ремонта учебно-морской базы Керченского государственного морского технологического университета.