Новые платные парковки действуют в центре Тюмени с 15 августа

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

На платный режим работы перешли парковки в границах улиц Ленина, Перекопской и Красина в Тюмени с 15 августа, сообщает городская администрация. Стоимость часа - 25 рублей.

Также под платные машиноместа организован участок в районе улиц Свердлова, Комсомольской, Осипенко, 25-го Октября и отрезок М. Горького от Фабричной до Республики. Размер оплаты на данных участках – 35 рублей в час.

Новые парковки отображаются в мобильном приложении, на сайте, и пользователи могут оплатить время пребывания на них.

Первую неделю специалисты Тюменьгортранса будут раздавать автовладельцам листовки с напоминанием о том, что теперь это платное парковочное пространств.