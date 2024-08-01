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Новые платные парковки действуют в центре Тюмени с 15 августа

Общество, 17:23 19 августа 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

На платный режим работы перешли парковки в границах улиц Ленина, Перекопской и Красина в Тюмени с 15 августа, сообщает городская администрация. Стоимость часа - 25 рублей.

Также под платные машиноместа организован участок в районе улиц Свердлова, Комсомольской, Осипенко, 25-го Октября и отрезок М. Горького от Фабричной до Республики. Размер оплаты на данных участках – 35 рублей в час.

Новые парковки отображаются в мобильном приложении, на сайте, и пользователи могут оплатить время пребывания на них.

Первую неделю специалисты Тюменьгортранса будут раздавать автовладельцам листовки с напоминанием о том, что теперь это платное парковочное пространств.

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