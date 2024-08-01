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7500 педагогов Тюменской области стали участниками форума "Призвание-2024”

Общество, 19:32 19 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

7 тыс. 500 педагогов Тюменской области стали участниками августовского профессионально-общественного форума "Призвание-2024", сообщает информационный центр правительства региона.

Мероприятие проходит в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, пос. Боровский и с. Ушаково. Участники посетят зональные сессии и рассмотрят актуальные направления образования.

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19-20 августа во время сессии "Система образования по Менделееву" управленческие команды обсудят выполнение решений форума 2023 года, подведут итоги прошлого года.

21 августа пройдут открытый "ЛекториУМ" и "ФорУМы", где представят лучшие практики и обсудят задачи на новый учебный год по вопросам: историческое просвещение; филологическое образование; инженерное мышление; развитие дошкольного образования; гражданственность и трудолюбие.

22 августа состоится пленарное заседание в ДК "Нефтяник".

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# педагоги , форум

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