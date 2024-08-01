Приемка школ к новому учебному году завершена в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Приемка учреждений к новому учебному году в Тюмени завершена. Об этом в Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

“У нас 98 корпусов школ и 162 здания детских садов. Безопасность — это ключевой вопрос, и все помещения были проверены специалистами на соответствие установленным требованиям”, – сообщил он.

Летом проводились текущие ремонты в большинстве учреждений: в спортивных залах, на кровле, заменялись оконные блоки, система вентиляции и многое другое.

В рамках подготовки к зиме в 23 детских садах и 17 школах проходят ремонты теплового оборудования.

Вопросы обеспечения кадрами, организации питания и транспортного обслуживания обучающихся обсудили на коллегии в администрации города 19 августа.

Важно отметить, что в 2024 году на средства Тюменской области дополнительно приобрели 25 автобусов. Сегодня их общее количество составляет 92. Специалисты завершили обследование всех маршрутов, схемы согласованы.

Также готовятся схемы движения к новой школе, которую возводят в жилом районе Мелиораторов. В настоящее время здесь на участках улиц Ишимской и Ненецкой строят дороги.