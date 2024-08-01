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Тюменские пары могут выиграть путешествие за романтическую историю

Общество, 20:15 19 августа 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменские пары могут выиграть путешествие за романтическую историю. Госуслуги запустили онлайн-марафон "Выходи за меня", сообщает информационный центр правительства региона.

Каждую неделю среди участников будет проводиться розыгрыш подарков. Главный приз — путешествие на двоих по России за 300 тыс. рублей.

Для участия парам необходимо на личной странице во ВКонтакте рассказать свою историю любви. Пост должен начинаться с фразы "Я участвую в марафоне #выходизаменя #ЗАГСонлайн #Госуслуги". Также необходимо подписаться на сообщества Госуслуг и национальных проектов России во ВКонтакте.

Подробнее о марафоне можно узнать на сайте выходизаменя.рф.

Розыгрыш ежемесячных и главных призов проводится среди тех, кто уже поженился с помощью Госуслуг или собирается сделать это до 1 декабря 2024 года.

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# розыгрыш , семьи

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