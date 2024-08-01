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В тобольском аэропорту устраняли последствия разгерметизации фюзеляжа

Общество, 15:27 20 августа 2024

vk.com/remezovairport | Фото: vk.com/remezovairport

Учения при авиационном происшествии с воздушным судном провели на территории аэродрома Ремезов в Тобольске. По легенде учений, при разбеге по взлетно-посадочной полосе у воздушного судна произошла разгерметизация фюзеляжа.

"На борту находилось 20 пассажиров. Командир принял решение о прекращении взлета и осуществил резкое торможение. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, у него подломилась основная правая стойка шасси, произошло возгорание. В учениях приняли участие более 40 сотрудников различных подразделений аэропорта и медицины катастроф", - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

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Участники учения отработали действия по оповещению и прибытию сил и средств к месту ЧС, организации реагирования сил аварийно-спасательной команды аэропорта на аварийную посадку воздушного судна. Проверены навыки по оказанию первой помощи сотрудниками аэропорта, оказанию медпомощи сотрудниками территориального центра медицины катастроф.

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# аэропорт Ремезов , учения

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