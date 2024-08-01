Николай Яшкин: на Тюменском Севере после комсомола остались целые города, промыслы, дороги

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Первый секретарь Тюменского обкома ВЛКСМ ( 1986 - 1989 годы) Николай Яшкин отметил огромный вклад комсомольцев в становление и развитие Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, который сегодня является главной опорой государства.

В день 105-летия Тюменского комсомола Николай Яшкин после недолгих раздумий сказал корр. "Тюменской линии", что комсомол – это жизнь! "И это не высокопарные слова, - подчеркнул он. –Это правда. Фраза, может быть довольно стандартная, но для меня она определяющая – комсомол дал мне понимание того, что в этой жизни настоящее, а что просто суета. Все в комсомоле, особенно в нашей Тюменской области, было настоящее. За каждым комсомольским собранием были дела. Большие – ударные стройки, комсомольские отряды, молодежные десанты. И после комсомола остались целые города на нашем севере, промыслы, дороги".

Это понимание настоящего помогло Николая Яшкину в жизни после комсомола. "Я сегодня хорошо понимаю, что Советский Союз был не просто объединением республик. Он был общностью разных народов и культур. На нашем Тюменском Севере в годы его освоения можно было встретить весь народный алфавит… от Армении до Якутии. Все работали рядом, каждый делал общее дело. И комсомол был в этом деле очень важным связующим и организующим звеном. Всех тюменских комсомольцев – с праздником!"

22 августа 1919 года в Тюмени прошло первое собрание молодежи, которое стало отправной точкой для создания комсомольской организации.

Борис Олейник