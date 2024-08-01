В Тюменском районе повысили надежность электроснабжения 20 тысяч жителей

| Фото: пресс-служба АО «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба АО «Россети Тюмень»

Энергетики закончили плановый ремонт высоковольтной подстанции "Кыштырла". Питающий центр обеспечивает энергоресурсом несколько населенных пунктов в Тюменском районе: Аманадское, Марай, Песьянка и Богандинский. На повышение надежности электроснабжения 20 тыс. человек компания "Россети Тюмень" направила 5,6 млн рублей.

Специалисты провели техобслуживание ключевого оборудования подстанции – силового трансформатора мощностью 16 МВА. Энергетики отремонтировали его активную часть и радиаторы, заменили вводы 110 кВ и резиновые уплотнители, осуществили сушку и очистку трансформаторного масла. Непрерывная подача электричества жителям во время работ велась от резервных источников питания. Плановые мероприятия завершились высоковольтными испытаниями.

Реализация технических мероприятий позволила свести к минимуму риски технологических нарушений в работе подстанции и обеспечить надежное электроснабжение 20 тыс. бытовых потребителей и социально значимых объектов.