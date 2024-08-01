  • 20 августа 202420.08.2024вторник
  • USD89,5428
    EUR98,9355
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер западный

В Тюменском районе повысили надежность электроснабжения 20 тысяч жителей

Общество, 15:49 20 августа 2024

пресс-служба АО «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба АО «Россети Тюмень»

Энергетики закончили плановый ремонт высоковольтной подстанции "Кыштырла". Питающий центр обеспечивает энергоресурсом несколько населенных пунктов в Тюменском районе: Аманадское, Марай, Песьянка и Богандинский. На повышение надежности электроснабжения 20 тыс. человек компания "Россети Тюмень" направила 5,6 млн рублей.

Специалисты провели техобслуживание ключевого оборудования подстанции – силового трансформатора мощностью 16 МВА. Энергетики отремонтировали его активную часть и радиаторы, заменили вводы 110 кВ и резиновые уплотнители, осуществили сушку и очистку трансформаторного масла. Непрерывная подача электричества жителям во время работ велась от резервных источников питания. Плановые мероприятия завершились высоковольтными испытаниями.

Реализация технических мероприятий позволила свести к минимуму риски технологических нарушений в работе подстанции и обеспечить надежное электроснабжение 20 тыс. бытовых потребителей и социально значимых объектов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ПАО Россети , электроснабжение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:18 20.08.2024Тюменцы участвуют во всероссийском форуме "Территория смыслов"
16:56 20.08.2024Участник СВО стажируется в ГУС Тюменской области
16:34 20.08.2024Владимир Якушев поручил подготовить ПВР для жителей Курской области
16:12 20.08.2024Тюмень принимает лидеров "Юнармии" из 19 регионов России 