Благотворительный счет для помощи жителям Курской области открыли в Тюмени

| Фото: Пресс-служба администрации Ишимского района | Фото: Пресс-служба администрации Ишимского района

Благотворительный счет для помощи жителям Курской области открыли в Тюменской области. Перевести денежные средства можно по QR-коду или реквизитам, размещенным на официальном сайте центра "Семья", сообщает информационный центр регионального правительства.

Также продолжается сбор гуманитарной помощи. Сейчас требуются: постельные принадлежности, бытовая техника, телефоны и зарядные устройства, посуда, средства гигиены, продуктовые наборы, детское питание, одежда и обувь.

В Тюмени принести гуманитарную помощь можно ежедневно с 9 до 18 часов по адресам: ул. Геологоразведчиков 14а и Ермака 1а. В муниципалитетах региона пункты организованы на базе организаций соцобслуживания населения.