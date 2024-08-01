Гости инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!" увидят себя в большом сердце на сайте проекта

| Фото: сайт проекта "Тюменская область, я люблю тебя!" | Фото: сайт проекта "Тюменская область, я люблю тебя!"

Динамическое сердце, в основе которого — фотографии посетителей инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!", разместили на сайте проекта.

Профессиональный фотограф работает на площадке ежедневно. Сделать красочные снимки в интерактивном выставочном пространстве может любой желающий бесплатно. Фотографии размещают на сайте на следующий день, сообщает инфоцентр правительства региона.

"Приходите, открывайте для себя Тюменскую область в новом формате и признавайтесь в любви нашему краю! Фотограф инфопарка поможет запечатлеть самые яркие моменты пребывания", - призывают организаторы горожан.

Напомним, посетить инфопарк можно до 22 сентября. Афиша мероприятий здесь.