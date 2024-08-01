Первую базовую станцию отечественного производства установят в Тюменской области в 2024 году

Ростелеком Ростелеком

Первую базовую станцию отечественного производства установят в Тюменской области в 2024 году. Об этом заявил директор филиала в Тюменской и Курганской областях "Ростелеком" Владимир Барвинский на пресс-конференции по итогам 10-летия программы по устранению цифрового неравенства в Тюменской области 21 августа.

"С 2024 года "Ростелеком" совместно с технологическим партнером "Теле 2"начинают устанавливать российские базовые станции. Их производит компания "Булат". Уже есть первые пилотные проекты на территории Российской Федерации. В ближайшем будущем это оборудование появится на территории Тюменской области, уже в 2024 году", - уточнил директор.

Вместе с тем, подчеркнул он, каждый месяц в населенных пунктах, где уже реализован проект по устранению цифрового неравенства, абоненты компании разговаривают по 400 минут и скачивают 28 гигабайт трафика.

"Услуга востребована. Наиболее популярные мобильные приложения, которыми пользуются наши абоненты, – это мессенджеры, соцсети и банкинг. И самое важное, для чего строилась инфраструктура, – даже при отрицательном балансе любой абонент любой сети может позвонить в экстренные службы и зайти на порталы государственных услуг", - отметил Владимир Барвинский.

Он также привел данные о самой большой группе пользователей. Почти 30 % - это жители малых населенных пунктов в возрасте от 50 лет и старше. При этом на старте программы предполагали, что перевес будет в сторону молодежи и детей.

"Но нет. Очень много населения старшего возраста, которые таким образом получают доступ к миру. Понятно, что молодое поколение и люди среднего возраста тоже не отстают", - подчеркнул спикер.

Отметим, что за 10 лет реализации программы по устранению цифрового неравенства в Тюменской области интернетом и мобильной связью обеспечили 238 малых населенных пунктов с численностью жителей от 100 до 500 человек. Программу реализует компания "Ростелеком", в Тюменской области её курирует региональный департамент информатизации. В 2024 г. установят базовые станции в 21 населенном пункте с 4 тыс. 794 жителями.

Проголосовать за села и деревни региона, в которых уже в 2025 году появится высокоскоростной интернет и связь, можно, отправив письмо в Минцифры РФ или на Госуслугах.

Оксана Корнеенкова