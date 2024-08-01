Интернет-сервис и маркетплейсы помогут с товарами и жильём жителям Курской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В правительство с предложением о запуске сервисов адресной помощи пострадавшим жителям Курской области обратились компании Авито и Ozon. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации реализовало необходимый функционал с помощью Госуслуг. Пострадавшие смогут бесплатно заказать необходимые товары на маркетплейсах и арендовать жильё на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба Министерства.

Получить помощь могут все, кто ранее направлял на Госуслугах заявление на выплату покинувшим своё жильё. Важно, чтобы номер телефона, указанный в заявлении, совпадал с номером телефона на цифровой платформе. Компании сверят данные с Госуслугами.

Ozon начислил три тысячи баллов в личные кабинеты пострадавших для покупки нужных товаров со специальной витрины: один балл равен одному рублю. На витрине собраны собственные товары Ozon и товары продавцов со сниженными ценами. Те, кто хочет помочь пострадавшим, могут зайти в приложение или на сайт маркетплейса и купить один или несколько электронных сертификатов номиналом в 500 рублей. Эти средства адресно получат пострадавшие жители Курской области. Можно приобрести неограниченное количество сертификатов.

Авито запустил сервис для тех, кто готов бесплатно разместить у себя жителей Курской области. Необходимо создать или отредактировать уже существующее объявление в разделе "Аренда недвижимости". В блоке "Условия аренды" выбрать параметр "Могу бесплатно предоставить жильё". Через несколько дней объявление будет доступно в специальном разделе помощи жителям Курской области со значком #яПомогаю. Авито также предоставит помощь с поиском временной работы для пострадавших, запустив фильтр "Работа с проживанием" для соискателей.

Wildberries направляет в Курскую область гуманитарную помощь — продукты, одежду и другие предметы первой необходимости. Покупатели Wildberries в регионе могут бесплатно продлить срок хранения товара в пунктах выдачи заказов, а для партнёров реализована возможность бесплатной приостановки работы ПВЗ.

Получить помощь или помочь жителям Курской области можно по ссылке.