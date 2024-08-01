Более 200 заявок из Тюменской области поступило на конкурс лекторов от общества "Знание"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

207 просветителей из Тюменской области подали заявки на конкурс лекторов от общества "Знание". Большинство тюменцев выбрали для себя такие тематики выступлений, как: "Педагогика, образование и наставничество", "Карьера и саморазвитие" и "Наука и технологии".

"Мы проанализировали заявки и выявили ключевой тренд. Лекторы не просто делятся знаниями, а подкрепляют их собственным примером. Так, авторы заявок по тематике "Семейные ценности" — родом из многодетных семей или сами многодетные родители. Они делятся ценностями, которые существуют внутри их собственных семей: любовь, доверие, верность, сплоченность, поддержка. Мы считаем, что такой подход и выделяет лекторов общества "Знание", позволяет им стать нравственным ориентиром для слушателей", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

В конкурсе приняли участие люди от 14 до 75 лет из различных населенных пунктов страны, включая села и деревни с населением менее тысячи жителей. Они представляют самые разные профессии, в том числе редкие: футуролог, исследователь Арктики, мастер спорта по интеллектуальной игре Го, арахнолог, больничный клоун, физик-экспериментатор, мастер-настройщик музыкальных инструментов и др.

Участники получат шанс попасть в региональные команды лекторов общества "Знание" и выступать на местных просветительских мероприятиях. Необходимую теоретическую подготовку конкурсанты проходят на онлайн-платформе Знание.Академия. 70 победителям среди взрослых и студентов подарят по 250 тыс. рублей на продвижение своего просветительского контента. Конкурсанты также могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса "Другое Дело".

Добавим, всего на конкурс подали 19 тыс. 610 заявок из всех регионов страны. 1,5 тыс. лекторов среди взрослых и студентов примут участие в региональном этапе, который проходит с 20 августа по 14 ноября, сообщает пресс-служба российского общества "Знание".