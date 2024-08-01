Спортсмены Тюмени внесли свои предложения по наполнению парка Комарово

| Фото: Личный аккаунт Максима Афанасьева в соцсетях | Фото: Личный аккаунт Максима Афанасьева в соцсетях

Лыжные трассы, прокаты, памптрек, скейт-парк, дорожки для бега, площадки для йоги, воркаута могут появиться в городском парке Комарово в ходе благоустройства. С такими предложениями выступили спортсмены, общественники, руководители федераций и ассоциаций на рабочей встрече в администрации Тюмени.

"Рядом с парком формируется полноценная спортивная инфраструктура, которая разместится на территориях школ и жилых районов, и нам важно продумать ее наполнение. Со спортивным сообществом мы проговорили вопросы наполнения, оборудования, прокладки трасс... Важно, чтобы у всех участников полемики было полное понимание, кто в будущем будет организатором на площадках и, значит, ответственным за их состоянием", - рассказал глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях.

Площадь зеленого массива – 38 га. Он находится рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк. При формировании мастер-плана учитывалась существующая тропиночная сеть, расположение зон активности, чтобы пешеходы и велосипедисты не мешали друг другу. Особое внимание уделено сохранению и пополнению фонда зеленых насаждений.

"Обсуждение всех деталей наполнения парка было активным. Сейчас ребята, как говорится, пошли в поля – знакомиться с деталями на месте. Убежден, что вскоре вокруг "Комарово парка" начнут формироваться различные спортивные сообщества. У нас развиты и приобретают все большую популярность парковые забеги, думаю, здесь их тоже начнут проводить", - сообщил Максим Афанасьев.