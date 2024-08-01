Финалист программы "Время героев" осмотрел текущую готовность тюменской школы

| Фото: Михаила Калянова | Фото: Михаила Калянова

Финалист программы "Время героев" Виктор Квасов осмотрел строительную площадку новой школы в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени. Выезд на объект состоялся в рамках его знакомства с деятельностью Главного управления строительства Тюменской области. Ему рассказали, что на данный момент строительные работы завершили на 80%. Практически полностью благоустроили пришкольную территорию, а именно – спортивные площадки, сообщает "Тюменская область сегодня".

Данный объект – типовой. Планировка и размещение школьных кабинетов хорошо себя зарекомендовала в реализованных ранее проектах. Общая площадь готового здания составляет около 21 тыс. кв. м, а обучаться в школе сможет 1 тыс. 101 ребенок.

В школе предусмотрены уникальные элементы. Среди них детская спортивная площадка с интерактивными архитектурными формами. Зоны школы и спортплощадки разделены. Каждая из территорий будет огорожена собственным забором. Благодаря этому заниматься на баскетбольной и футбольной площадке смогут все жители микрорайона Мелиораторов.

Как отметили строители, сейчас начинается наиболее сложное время для ведения работ, так как в конце августа часто идут дожди. Однако, несмотря на непогоду, тюменцы планируют сдать объект уже в декабре 2024 года.

"По срокам на объекте нет отставаний, все идет согласно плану. При этом качество высокое. Очень рад, что такие школы возводятся у нас в регионе", – сказал Виктор Квасов.

Напомним, финалист программы "Время героев" на протяжении нескольких месяцев знакомится со спецификой работы различных ведомств региона. Ранее он изучил деятельность департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области, на этой неделе общается со специалистами Главного управления строительства.

После завершения обучения в ГУС, Виктор Квасов изучит работу департамента лесного комплекса Тюменской области.