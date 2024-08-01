В Тюмени участок улицы Энергетиков закроют для транспорта до 30 августа
Общество, 12:34 22 августа 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Движение транспорта по автомобильной дороге ул. Энергетиков в районе дома № 45/2 будет прекращено с 23 по 30 августа, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Причина ограничения - работ по устройству сетей водопровода и ливневой канализации
Участников дорожного движения просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.
Возможные пути объезда: ул. Пржевальского, ул. 50 лет Октября.