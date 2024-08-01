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В Тюмени участок улицы Энергетиков закроют для транспорта до 30 августа

Общество, 12:34 22 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта по автомобильной дороге ул. Энергетиков в районе дома № 45/2 будет прекращено с 23 по 30 августа, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Причина ограничения - работ по устройству сетей водопровода и ливневой канализации

Участников дорожного движения просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

Возможные пути объезда: ул. Пржевальского, ул. 50 лет Октября.

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# дорожное движение

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