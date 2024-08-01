Тюменская область в 2025 году планирует реализовать пилот по спутниковой связи в селах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Использование спутниковых технологий для обеспечения жителей малых населенных пунктов интернетом и связью рассматривают в Тюменской области. Об этом рассказал директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

"Технологии меняются. Во втором этапе проекта устранения цифрового неравенства используется стандарт 4 G (LTE). Есть населенные пункты, в которых можно было бы попробовать спутниковые технологии. Орбитальные спутники развиваются и в этом году запускаются. И у нас есть намерение договориться о пилотном проекте, скорее всего в 2025 году, попробовать в некоторых селах", - уточнил глава департамента.

Он уточнил, что сотрудники ведомства и операторы держат руку на пульсе, и если состоится успешная реализация этого направления, то будет реализован пилот.

Отметим, что по программе устранения цифрового неравенства в 2024 году в 21 селе и деревне появятся высокоскоростной интернет и мобильная связь.

Голосование за населенные пункты, которые войдут в проект в 2025 году, уже идет. Оно продлится до 17 ноября. Свое мнение можно отправить по почте в Минцифры России или проголосовать на Госуслугах.

Оксана Корнеенкова