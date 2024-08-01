Эксперт: в Тюменской области есть возможности для совмещения промтуризма с другими направлениями

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области можно формировать туры, где совмещены промышленный туризм, посещение термальных источников и культурных и исторических мест, шикарная гастрономия. Регион может привлекать большой турпоток.

Об этом сказал генеральный директор компании MICE Market Сергей Рыжов в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия". Он и его коллеги с 20 по 23 августа проводят обучение по теме промышленного туризма для тюменских предприятий и представителей туриндустрии.

Сергей Рыжов подчеркнул, что он и его команда приезжает в регион с программой "Промтуризм.практикум" второй год.

"Если в прошлом году были средние предприятия, то в этот раз подключились крупные, которые могут использовать этот инструмент для разной аудитории. Большинство интересует профориентация, но мы увидели и потенциал для бизнес-групп. Это может поспособствовать привлечению потенциальных покупателей, бизнес-групп по обмену опытом", — поделился Сергей Рыжов.

По его словам, если предприятий, открытых для туристов, будет становиться больше, то путешественники будут оставаться в регионе на более длительный срок. Также есть возможность привлекать разные группы, ведь промышленным туризмом интересуются отраслевые ассоциации, клубы предпринимателей, заинтересованные в развитии современной промышленности.

"На примере "Стеклотеха", "Свезы" видно, что предприятия применяют современные корпоративные стандарты управления, бережливое производство. Все это может быть точкой притяжения", — привел пример Рыжов.

Промпредприятия региона стараются быть открытыми, подтвердил начальник отдела развития промышленности департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Василий Руденко. Он напомнил, что в первый федеральный акселератор промышленного туризма "Открытая промышленность", проходивший под патронажем Агентства стратегических инициатив, вошли: ООО "Стеклотех" (пос. Богандинский), "Свеза", "КМП Урал", "СИБУР" (Тобольск) и "Сибгазаппарат".

"После акселератора мы разработали программу развития промтуризма, эта работа межведомственная. Наш департамент сработался с департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области и Агентством туризма и продвижения Тюменской области. Большой блок работы ведет Visit Tyumen. Они в этом профессионалы. Промпредприятия активно открываются людям. Гости, которые приезжают на деловые мероприятия, на термальные источники, могут разнообразить свой отдых посещением промышленных предприятий", — добавил Василий Руденко.

22 августа в технопарке участники обучения и эксперты дорабатывают существующие экскурсии, думают, как расширить целевую аудиторию. 23 августа состоится мозговой штурм, в рамках которого региональные предприятия объединятся с туроператорами. Возможно, присоединятся рестораторы. Вместе они сформируют продукт, который будет привлекать аудиторию в целом, обсудят меры поддержки, которые необходимы для увеличения туропотока.

С 20 по 21 августа представители тюменских предприятий побывали на экскурсиях на заводах, прослушали мастер-классы по теме промышленного туризма.

Инна Пахомова