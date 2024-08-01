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Сильные дожди и порывистый ветер ожидаются в Тюменской области 23 августа

Общество, 13:51 22 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дожди, местами сильные, в отдельных районы грозы ожидаются в Тюменской области 23 августа.

По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, прогнозируется также северо-восточный, северный ветер 8-13 м/с, днём местами порывы до 18 м/с.

Жителям Тюменской области напоминают, что при грозе нельзя стоять у открытых окон и дверей, прятаться под деревьями. В случае возникновения экстренных ситуаций звонить по единому телефону 112.

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# грозы , дожди

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