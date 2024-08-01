В УФО расширят сеть отделений Российского Красного Креста

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Сеть отделений Российского Красного Креста (РКК) расширят в УрФО. Это необходимо для того чтобы усилить работу по оказанию гуманитарной, психологической, юридической и социальной помощи разным категориям жителей, в том числе семьям и ветеранам СВО.

Работу РКК обсудили на совещании по поручению полпреда в УФО Владимира Якушева.

Заместитель полпреда в УФО Борис Кириллов отметил, что Российский Красный Крест всегда находится на передовой при возникновении ЧС. Например, общественники оказывали помощь во время паводков в Курганской и Тюменской областях весной этого года, а также активно поддерживают жителей Курской области.

"Многие семьи в Курской области получили необходимую помощь благодаря вашим усилиям, будь то продукты питания, медикаменты или предметы первой необходимости. Особо отмечу круглосуточную горячую линию для помощи жителям региона, потерявшим связь с близкими", - подчеркнул Кириллов.

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В Уральском федеральном округе действуют 33 местных отделения РКК, с 2023 года благополучателями в округе стали свыше 112 тысяч человек.