Антон Алиханов примет участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов принял приглашение губернатора Тюменской области Александра Моора приехать на Промышленно-энергетический форум TNF-2024. Во время встречи они обсудили промышленный потенциал региона, уделили особое внимание развитию машиностроения для топливно-энергетического комплекса, сообщает Минпромторг РФ.

На территории региона сосредоточено значительное количество промышленных предприятий, специализирующихся на производстве нефтегазового оборудования и оказании нефтесервисных услуг, а также представлены крупнейшие заказчики нефтегазового рынка. Для их консолидации создан Нефтегазовый кластер, он включен в реестр Минпромторга России. В ассоциации состоят 164 компании из 24 регионов страны.

Александр Моор предложил рассмотреть Тюменскую область для создания потенциального центра локализации в области производства, сервиса и ремонта газотурбинных установок. Как отметил Антон Алиханов, центр позволит удовлетворить растущую потребность бизнеса в качественном сервисе. Минпромторг России готов рассмотреть поддержку данной инициативы региона.

Напомним, Промышленно-энергетический форум TNF-2024 пройдет с 16 по 19 сентября.