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Более 100 участников посоревнуются в спортивном ориентировании в Тюмени

Спорт, 11:41 23 августа 2024

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство города Тюмени по спортивному ориентированию пройдут в районе п. Винзили 25 августа. Более 100 участников в возрасте от 10 до 65 лет и старше посоревнуются в дисциплине "кросс-спринт". Каждый будет бороться за первенство в личном зачете, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Победителей и призеров наградят грамотами, медалями и сувенирами. Старт мероприятия намечен на 10 часов.

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