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Роспотребнадзор: энтеровирусная инфекция в 2024 году протекает в виде герпетической ангины

Общество, 17:21 23 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежегодно летом и осенью отмечается сезонный подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией, напоминает Роспотребнадзор по Тюменской области.

В 2024 году инфекция протекает в виде герпетической ангины, с наличием высыпаний на коже и высокой температурой. Болеют преимущественно дошкольники.

Энтеровирус передается через воду при питье или во время купания, лёд, приготовленный из некачественной воды, при употреблении плохо вымытых овощей, фруктов и зелени, грязные руки и игрушки.

Основной источник инфекции – больной человек или бессимптомный вирусоноситель.

Для профилактики заболевания специалисты ведомства рекомендуют пить кипяченую или бутилированную воду, купаться на специально оборудованных пляжах и в бассейнах, мыть руки.

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# инфекции , Роспотребнадзор

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