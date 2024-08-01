Роспотребнадзор: энтеровирусная инфекция в 2024 году протекает в виде герпетической ангины

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежегодно летом и осенью отмечается сезонный подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией, напоминает Роспотребнадзор по Тюменской области.

В 2024 году инфекция протекает в виде герпетической ангины, с наличием высыпаний на коже и высокой температурой. Болеют преимущественно дошкольники.

Энтеровирус передается через воду при питье или во время купания, лёд, приготовленный из некачественной воды, при употреблении плохо вымытых овощей, фруктов и зелени, грязные руки и игрушки.

Основной источник инфекции – больной человек или бессимптомный вирусоноситель.

Для профилактики заболевания специалисты ведомства рекомендуют пить кипяченую или бутилированную воду, купаться на специально оборудованных пляжах и в бассейнах, мыть руки.