Бульвар Пожарных и спасателей торжественно открыли в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Бульвар Пожарных и спасателей торжественно открыли в Тюмени 23 августа. В церемонии принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он отметил, что при проектировании таких общественных пространств учитывается мнение жителей и новый бульвар — яркий тому пример.

Объект станет местом притяжения земляков, выразил уверенность глава региона, поскольку это не просто красивое и удобное место для отдыха, но и дань уважения мужеству людей, которые спасают жизни и обеспечивают пожарную безопасность.

"Мы постоянно убеждаемся в профессионализме и верности своему долгу наших пожарных и спасателей. Это было много раз — во время лесных пожаров и в этом году во время паводка", — добавил губернатор.

Почетное право перерезать красную ленту предоставили заслуженным спасателям Российской Федерации — полковнику внутренней службы в отставке Виктору Вазенмиллеру и заместителю начальника государственного казенного учреждения Тюменской области "Тюменская областная служба экстренного реагирования" Александр Плоскову.

История бульвара началась в 2017 году, когда на карте города Тюмени появилась улица, названная в честь людей, круглосуточно стоящих на охране безопасности жизнедеятельности земляков.

К разработке проекта бульвара приступили в 2020 году. В декабре 2023 года здесь открыли архитектурную композицию, олицетворяющую мужество и героизм профессии сотрудников МЧС России.

Неподалеку на скамейке разместился уставший огнеборец, снявший каску. Лицо этого героя сделано с портрета действующего сотрудника МЧС.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области, генерал-майор внутренней службы Артура Хачатряна, тот был удивлен, когда узнал в скульптуре себя.

Среди этих скульптур разместилась и отлитая из бронзы фигурка известного кота-пожарного Семена, погибшего в апреле 2023 года. Жители Тюмени очень просили увековечить его, их просьба была исполнена.

Идею по созданию бульвара воплотили в жизнь благодаря совместной работе администрации Тюмени, Главного управления МЧС России по Тюменской области, ветеранской организации пожарных и спасателей, застройщика "ЭНКО".

Открытие бульвара — знаковое событие для сотрудников пожарной охраны, считает начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян. По его словам, не каждый город может гордиться тем, что у них есть место с такими скульптурами.

"Была кропотливая работа. Мы сами прорисовывали эскизы скульптур. Это место силы для нас, для старших коллег, ветеранов — гордость, что появилась своя точка, куда можно прийти прогуляться, сделать красивые фотографии. Здесь можно проводить посвящение в кадеты. Для нас эта улица живая, будем проводить здесь свои мероприятия. Горожане и гости города могут любоваться такой красотой. Хочу выразить слова благодарности руководству области, руководству города, бизнесу за то, что этот парк существует", — подчеркнул он.

Открытие прошло трогательно и торжественно, отметил Виктор Вазенмиллер, который участвовал в церемонии. Почетное звание "Заслуженный спасатель Российской Федерации" ему присвоили более 20 лет назад.

Уроженец с. Сорокино Тюменской области, он отдал службе 49 лет. Он считает, что бульвар — вдохновляющее место.

"Думаю, для сотрудников МЧС, присутствующих здесь, это станет большим стимулом в служебной деятельности", — заключил полковник внутренней службы в отставке.

Инна Пахомова