Около семи тысяч нарушений правил перевозки детей выявили в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около семи тысяч нарушений правил перевозки детей выявили в Тюменской области с начала года. Большинство нарушителей – родители. Они не используют удерживающие устройства, перевозя детей в автомобиле, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Для привлечения внимания к проблеме, автоинспекторы привлекают к акции "Внимание дети!" психологов, юристов, лидеров общественного мнения и преподавателей автошкол. В своих обращениях они объясняют различные, последствия неправильного выбора скорости у пешеходных переходов, в том числе правовые. Рассказывают об элементах "защитного вождения", позволяющего предусмотреть возможные ошибки детей на дорогах.