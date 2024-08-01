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Около семи тысяч нарушений правил перевозки детей выявили в Тюменской области

Общество, 13:52 24 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около семи тысяч нарушений правил перевозки детей выявили в Тюменской области с начала года. Большинство нарушителей – родители. Они не используют удерживающие устройства, перевозя детей в автомобиле, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Для привлечения внимания к проблеме, автоинспекторы привлекают к акции "Внимание дети!" психологов, юристов, лидеров общественного мнения и преподавателей автошкол. В своих обращениях они объясняют различные, последствия неправильного выбора скорости у пешеходных переходов, в том числе правовые. Рассказывают об элементах "защитного вождения", позволяющего предусмотреть возможные ошибки детей на дорогах.

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# ГИБДД по Тюменской области , детская безопасность , перевозка детей

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