День Ялуторовска и Ялуторовского района пройдет в инфопарке на Цветном бульваре

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

День Ялуторовска и Ялуторовского района пройдет в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре в Тюмени 24 августа.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, команды муниципальных образований готовят свои площадки. На протяжении дня здесь пройдут мастер-классы, викторина. А завершится день концертной программой.

Начало в 13 час. Расписание здесь.

Возрастное ограничение 0+.