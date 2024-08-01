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День Ялуторовска и Ялуторовского района пройдет в инфопарке на Цветном бульваре

Общество, 12:46 24 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

День Ялуторовска и Ялуторовского района пройдет в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре в Тюмени 24 августа.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, команды муниципальных образований готовят свои площадки. На протяжении дня здесь пройдут мастер-классы, викторина. А завершится день концертной программой.

Начало в 13 час. Расписание здесь.

Возрастное ограничение 0+.

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# инфопарк , Ялуторовск , Ялуторовский район

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