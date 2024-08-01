День Ялуторовска и Ялуторовского района пройдет в инфопарке на Цветном бульваре
Общество, 12:46 24 августа 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
День Ялуторовска и Ялуторовского района пройдет в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре в Тюмени 24 августа.
Как сообщает инфоцентр регионального правительства, команды муниципальных образований готовят свои площадки. На протяжении дня здесь пройдут мастер-классы, викторина. А завершится день концертной программой.
Начало в 13 час. Расписание здесь.
Возрастное ограничение 0+.