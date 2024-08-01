105-летие комсомола отметили тюменцы в Комсомольском сквере

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

105-летие комсомола отметили в Комсомольском сквере Тюмени 24 августа. Для семей провели спортивные соревнования, на сцене организовали праздничную программу "Комсомольская маевка" с выступлением творческих коллективов.

22 августа 1919 года в Тюмени состоялось первое собрание рабочей молодежи. На нем приняли решение о создании городской комсомольской организации. Это было удачное начинание: впоследствии молодежная организация объединила миллионы советских людей от 14 до 28 лет, сказал председатель правления тюменской общественной организации "Комсомольское братство" Владимир Колунин.

"Наверно, в мире не было более грамотно созданных, сплоченных молодежных организаций. В нее вошли школьники и студенты, молодые рабочие. Комсомольские организации старались объединить ребят, чтобы они занимались спортом, стремились хорошо учиться, готовились к самостоятельности. Они учились на примерах", — поделился Владимир Колунин.

В годы первых пятилеток комсомольцы были инициаторами соцсоревнований, предполагающих выпуск больших объемов качественной продукции. История знает много героев-комсомольцев Великой Отечественной войны. Первый ректор Тюменского индустриального института Анатолий Косухин, будучи еще школьником-комсомольцем, возглавил свой небольшой партизанский отряд в Симферополе. За это его наградили многими наградами, в том числе орденом Ленина, был представлен к званию Героя Советского Союза.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Владимир Колунин подчеркивает, что Тюменский комсомол в 70-80-е годы стал лидером, самой мощной организацией в Советском Союзе.

"Здесь начали разрабатывать нефтяные и газовые месторождения, строить железные и автомобильные дороги. первыми сюда пришли, конечно, комсомольцы. Они съехались со всего Советского Союза. Недаром тогда регион называли Всесоюзной ударной комсомольской стройкой №1. Возглавлял комсомольскую организацию Геннадий Шмаль. Своим примером, знаниями он сумел заинтересовать молодежь области. Без комсомольцев не строилась ни одна дорога, не осваивалось ни одно месторождение", — добавил председатель правления тюменской общественной организации "Комсомольское братство".

Отметим, сейчас в организации "Комсомольское братство" 94 активиста. Это ветераны, которые прошли через комсомол, многие работали в организации, на предприятиях.

Для студенческих отрядов комсомол — кузница кадров. Выходцы из коммунистического союза молодежи до сих пор выступают наставниками нынешнего поколения, сказала председатель правления регионального отделения "Российские студенческие отряды" Елизавета Кунгурова.

"Эти люди не забывают свой комсомольский задор, интересуются нашими делами, стараются помогать и советом, и делом. Они неравнодушны к тому, что сейчас происходит с молодежью. Я не успела попасть в комсомол, но была в школе комсомольского актива, располагавшейся во Дворце пионеров. Это была большая организация. Из школы комсомольского актива выросла организация "ВЕГА" (прим.ред. — "Вечная единая гвардия активистов"). Я до сих пор дружу с руководителем, она состоит у нас в правлении. Пользуемся всеми наработками, которые есть в организации с советских времен", — поделилась она.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Неподалеку от сцены в спортивных состязаниях "Деда, баба, папа, мама, я — спортивная семья" в формате ГТО участвовали представители разных поколений. Тюменцам предстояло выполнить нормативы: рывок гири, сгибание и разгибание рук в упоре, поднимание туловища из положения лежа, прыжок. Были выявлены обладатели первого, второго и третьего места. Победители получили подарки и дипломы.

Как отметил начальник отдела по реализации Всероссийского спортивного комплекса ГТО в Тюменском городском многопрофильном центре Александр Чвалев, в комсомоле были самые активные люди, которые добивались больших успехов и в спорте.

Инна Пахомова