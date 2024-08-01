Курултай казахов в Омутинском районе открыли парадом делегаций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Парадом делегаций муниципалитетов Тюменской области открылся Курултай казахов-2024 в Омутинском районе 24 августа.

Почётное право поднять флаг Курултая предоставили председателю автономии казахов Омутинского района Саиду Шафарову и Асану Алимову, сыну младшего лейтенанта, героически погибшего в зоне проведения СВО.

Впервые Курултай прошёл в Тюменской области на Голышмановской земле в 1997 году. С тех пор его ежегодно встречают муниципалитеты региона. В 2023 году наш регион принимал Курултай казахов России, его гостями стали представители 18 субъектов страны.

"Уважаемые земляки и гости, сегодня перед нами стоит важная задача - сохранить национальное многообразие, язык и культуру народов, живших в нашем регионе", - обратился к гостям глава Омутинского района Олег Кузнецов.

Он отметил, что наша любовь к родине должна быть основана в первую очередь на знании её истории: "У нашего региона много заслуг перед страной, но самое его большое богатство это живущие в нём творческие, активные и неравнодушные люди".

Исполняющий обязанности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин отметил, что в нашей многонациональной области все трудности преодолеваются только сообща.

"С паводком, сложной пожароопасной ситуацией мы справились вместе, и праздники мы отмечаем тоже вместе, - сказал он. - Сегодня на этой гостеприимной земле представители всех национальностей".

Поприветствовали гостей также заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Нефедьев и депутат Виктор Рейн.

Владимир Нефедьев вручил руководителю Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалию Ибраеву часы с символикой областной думы. Пусть они отсчитывают минуты, часы и годы дружбы всех народов Тюменской области, подчеркнул он.

"У погоды нет плохой погоды, - отметил Виктор Рейн, - И если несмотря на дождь мы все собрались здесь сегодня, значит это действительно важно для нас".

Напомним, в 2024 году Курултай казахов посвящён Году семьи, объявленному президентом страны и 80-летию Тюменской области.

Районные делегации привезли также национальные ювелирные украшения из серебра, предметы народного промысла и обереги. Организаторы подготовили для гостей яркую и разнообразную программу.

Несмотря на дождливую погоду, многочисленные творческие коллективы радуют зрителей концертом.

Николай Ступников