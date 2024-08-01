Есенгалий Ибраев: Курултай - праздник межнационального единения Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Курултай хотя и называется традиционным праздником казахов, он носит межнациональный характер и объединяет представителей всех проживающих в Тюменской области народов. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.

24 августа Омутинский район принимает гостей из Абатского, Армизонского, Исетского, Ишимского, Тюменского и Упоровского районов, Голышмановского и Заводоуковского городских округов, городов Ишима и Тобольска.

"На праздник межнационального общения приехали также гости из Омской и Курганской областей, представители Астрахани, - отметил Есенгалий Ибраев. - Это возможность познакомиться не только с обычаями и культурой казахов, но и других народов".

Он напомнил, что сегодня в Тюменской области проживают представители 150 народов. По данным последней переписи населения в регионе с учётом Ямала и Югры - около 39 тыс. казахов.

"Есть у нас и районы компактного проживания казахов, в первую очередь, приграничные, например, Казанский, Сладковский и Бердюжский", - подчеркнул Ибраев.

В 2024 году Курултай посвятили Году семьи, объявленному президентом страны и 80-летию Тюменской области.

Несмотря на дождь, у главной сцены праздника, где походит концерт, немало зрителей, а в традиционных юртах принимают гостей и согревают горячими национальными блюдами, знакомят с древними обычаями кочевых казахов. На площадках гости могут попробовать свои силы в национальных видах спорта.

"Погода не помеха, если праздник в душе, когда есть возможность собраться на такой праздник единения, встретить друзей и родственников", - считает Есенгалий Ибраев.

Николай Ступников