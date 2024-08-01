Владимир Якушев: в новом бюджетном цикле расширят ключевые программы развития и нацпроекты

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В новом бюджетном цикле расширят ключевые программы развития и нацпроекты. Их президент определил в послании и национальных целях развития. Работа над ними уже идет, подчеркнул врио секретаря генсовета партии "Единой России" Владимир Якушев по итогам программной комиссии.

"Мы расширим программу капремонта школ на детсады, колледжи и техникумы. Социальную догазификацию - на СНТ. Стартует масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Эти и многие другие проекты станут частью народной программы "Единой России" и должны быть полностью финансово обеспечены и исполнены в установленные Президентом сроки", - подчеркнул он.

Владимир Якушев подчеркнул, что расходы на реализацию народной программы партии в 2024 г. были увеличены.

"Это позволило продолжить строительство новых школ и детсадов, объектов здравоохранения, благоустраивать парки и дворы. Обеспечить лекарствами сердечников, направить дополнительные средства на выплаты педагогам", - резюмировал врио секретаря генсовета партии "Единой России".