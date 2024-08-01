Николай Давыдовский отказался от звания Почетного гражданина Тюмени

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Действительный статский советник, гласный городской думы, известный благотворитель Николай Давыдовский более 20 лет участвовал в управлении Тюменью. Но в 1907 г. он отказался от звания почетного гражданина, считая себя "недостойным высокой награды", сообщает музей им. И.Я. Словцова.

Николай Давыдовский был женат на дочери местного купца Михаила Корчемкина Надежде, которая управляла пивоваренным заводом, доставшимся ей в качестве приданого. Продукция завода отличалась высоким качеством и была отмечена наградами на выставках в Милане и Лондоне.

Николай Иванович всю свою жизнь помогал детским приютам, состоял в попечительских советах учебных заведений для мальчиков и девочек. В 1903 г. он пожертвовал 20 тыс. рублей на постройку ночлежного дома в Тюмени на сто мест.

За живое участие к нуждам города и помощь его жителям, тюменцы пожелали избрать Николая Давыдовского почетным гражданином Тюмени, но он отказался, "считая, что заслуги его пред обществом не настолько значительны".