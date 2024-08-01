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"Золото" Тобольского марафона забрали бегуны из Перми и Челябинска

Общество, 19:22 25 августа 2024

t.me/PAVagin

Абсолютным победителем Тобольского марафона у мужчин стал Алексей Патраков из с. Аряж Пермского края, у женщин - Анастасия Деркач из Челябинска.

Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

В полумарафоне среди мужчин первое место у Евгения Чуфарова из Кыштыма Челябинской области, у женщин - у Карины Батиной из Кудымкара Пермского края.

t.me/PAVagin t.me/PAVagin t.me/PAVagin ﻿

"В сегодняшнем грандиозном спортивном событии приняли участие 112 беговых клубов, спортсмены из 70 городов России вышли на дистанции, более 2200 бегунов получили незабываемые эмоции!" - резюмировал Петр Вагин.

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# марафон , Петр Вагин , Тобольск

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