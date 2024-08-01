Юные шахматисты примут участие в первенстве Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первенство Тюмени по шахматам стартовало в областной столице 26 августа.

Соревнования пройдут до 30 августа. Участие в турнирах примут спортсмены по пяти возрастным категориям: 2015 г. р. и младше, 2013-2014 г .р., 2011-2012 г. р., 2009-2010 г. р., 2007-2008 г. р., сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Победителей наградят дипломами, медалями и призами.