В Тюменской области собрали 83 тыс. 683 тонны зерна нового урожая
Экономика, 13:53 26 августа 2024
| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"
83 тыс. 683 тонны зерна нового урожая вывезли с полей аграрии Тюменской области. При этом яровые культуры составляют 34 тыс. 710 тонн, озимые - 3 тыс. 898 тонн, горох - 45 тыс. 75 тонн. Обмолочено 31 тыс. 381 га, сообщает региональный департамент АПК.
Средняя урожайность зерновых - 27 ц/га. Картофеля собрали 7 тыс. 330 тонн, овощей - 4 тыс. 152 тонны. Урожай капусты - 2 тыс. 633 тонны, свеклы - 1 тыс. 113 тонн, моркови - 222 тонн.