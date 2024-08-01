Переход через тепломагистраль в Восточном округе Тюмени отремонтируют к 1 сентября

| Фото: Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

Ремонт пешеходного перехода через тепломагистраль в Тюменском микрорайоне планируют завершить к 1 сентября.

В ближайшие дни здесь начнут монтировать новые оцинкованные ступени, сообщает пресс-служба городской администрации. На время работ переход не будет полностью закрыт, жители смогут передвигаться через пандус и верхнюю площадку.

В городской администрации подчеркнули, что объект находится под пристальным вниманием службы заказчика по благоустройству Восточного округа. Специалисты контролируют скорость и качество работ.