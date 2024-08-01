Две тюменки победили в общероссийском конкурсе "Здоровое питание"

| Фото: сайт проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» | Фото: сайт проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание»

Две жительницы Тюменской области стали победительницами во Всероссийском творческом конкурсе проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание". Отбор финалистов проходил в несколько этапов.

В номинации "Автопортрет в виде любимого здорового продукта" призовое место заняла Светлана Кабардина, в номинации "Портрет любителя фастфуда" - Мария Кучеренко, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В июне мы запустили конкурс "Ты то, что ты ешь" в рамках проекта "Здоровое питание". Название выбрано неслучайно. Наша цель – донести ключевые правила здорового питания до самой широкой аудитории, мотивировать детей и подростков внимательно относиться к своему здоровью. Поздравляем всех финалистов!" – сказала информационный куратор проектов Роспотребнадзора "Здоровое питание" и "Санпросвет" Екатерина Головкова.

Отметим, общий охват конкурса составил более 1,4 млн человек. На суд жюри поступило более 1 тыс. уникальных работ.